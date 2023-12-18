كتلة الحوار تهنئ الرئيس السيسي والدولة المصرية على نجاح العملية الانتخابية

تتقدم كتلة الحوار بالتهنئة للشعب المصري العظيم على إتمام الاستحقاق الانتخابي على مقعد رئيس الجمهورية وتحييه على مشاركته الواسعة والتي لفتت الأنظار والتي تعكس ارتفاع الوعي المصري رغم التحديات الاقتصادية والأمنية، كما تُعد هذه المشاركة الواسعة تعبيرا واضحا من الشعب على اقتناعه وقبوله بخطوات الإصلاح السياسي التي اتخذتها الدولة المصرية والانفتاح على جميع الآراء وهي الخطوات التي بدت جلية بإطلاق الحوار الوطني.

الانتخابات شهدت مشاركة كبيرة جدا لم تشهدها مصر منذ فترة طويلة

كما تتوجه كتلة الحوار بالشكر والتقدير لجهود الدولة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات على نجاح العملية الانتخابية الأهم، والتي شهدت مشاركة كبيرة جدا لم تشهدها مصر منذ فترة طويلة.

المسؤولية أكبر

كما يتقدم الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري الكبيرة والمشاركة المبهرة وغير المسبوقة والتي تجعل المسؤولية أكبر في تحقيق طفرة جديدة في ملفات الاقتصاد والأمن والإصلاح السياسي والذي تعهد الرئيس باستكمال خطواته في خطاب إعلان ترشحه في ختام مؤتمر حكاية وطن.

ويؤكد الدكتور باسل عادل أن المشاركة الواسعة هي ختم اعتماد للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التحديات الاقتصادية والسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار هي أولويات عاجلة للمواطنين

وتؤكد كتلة الحوار أن التحديات الاقتصادية والسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار هي أولويات عاجلة للمواطنين بكل فئاتهم وأن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية باتت مطلبا ملحا للغاية.

كما أن التوتر الأمني على كل الحدود المصرية واعتبارات الأمن القومي يجعل هذا الملف على قمة أولويات المواطن والدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها، وإذ تؤكد الكتلة أن نسبة المشاركة الواسعة والفوز بنسبة كبيرة ومريحة تعد تفويضا للرئيس باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تحفظ حدود مصر وأمنها القومي، وكثيرة هي أعباء الرئيس القادمة ولكن بالتفاف الشعب المصرية ومؤسساته واحزابه وباستمرار حالة الحوار بين المصريين سنعبر جميعنا بمصر إلى بر الأمان.