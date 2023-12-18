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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنئ الرئيس السيسي على انتخابه لفترة جديدة

كتب:

يسرا البسيوني
03:11 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكاديمية الوطنية للتدريب

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انتخابه رئيساً للجمهورية لدورة رئاسية جديدة، معبرة عن ثقتها في رؤية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة العصرية.

وأعربت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن خالص اعتزازها وشكرها للجنة العليا للانتخابات وكل القائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس وشهدت إقبالاً كثيفاً من كل فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية.

كما تقدمت الأكاديمية بخالص الشكر والتقدير لكل خريجيها ومدربيها ومتدربيها لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية والتي تنم عن وعي حقيقي بقيمة المشاركة السياسية، وأهمية تشجيع الفئات المختلفة لممارسة حقهم الانتخابي للمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه.

يُذكر أنَّ الأكاديمية الوطنية للتدريب تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 وتهدف إلى تأهيل وتدريب القيادات في الدولة المصرية بهدف خلق كوادر إدارية وقيادية مميزة.

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