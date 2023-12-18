الشركة المتحدة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

هنّأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الشركة، في بيانها: «بكل فخرٍ واعتزاز، تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التهنئة لفخامتكم بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بفضل ثقة الشعب المصري الغالية فيكم».

وأضافت الشركة: «بالأصالة عن العاملين في الشركة المتحدة ووسائلها الإعلامية، نؤيد مسيرتكم الموفّقة، التي سطرت خلالها إنجازات متواصلة ونجاحات متلاحقة في شتى المجالات، فقد نجحتم في قيادة مصرنا الغالية خلال مرحلة بالغة الدقة من عمر الوطن، وعبرتم بها إلى بناء مصر الحديثة، وتمهيد الطريق للجمهورية الجديدة».

وتابعت: «إنّنا نجدد تأكيد دعمنا المتواصل لسيادتكم، فإنّنا ندعو الله تعالى أن يوفقكم ويرعاكم، وأن يسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية، وأن يحفظكم ذُخرًا لها، سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق».