«الإنتاج الإعلامي» تنظم ندوة علمية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي

نظمت مدينة الإنتاج الإعلامي، ندوة علمية بعنوان «الذكاء الاصطناعي: تطبيقاته ومخاطره»، حاضر فيها الدكتور أحمد إبراهيم السداوي.

مستقبل الذكاء الاصطناعي

وحضر الندوة عدد من رؤساء القطاعات بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومديرو العموم والعاملين المهتمين بهذا الشأن، وذلك بهدف رفع القدرات المعلوماتية، عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، ووصف القضايا والمخاوف المحيطة باستخداماته.

وألقى الدكتور أحمد إبراهيم، الضوء على التعريف بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، وأهميته في تحسين أداء المؤسسات وإنتاجياتها، مشيرًا إلى أنواع وخصائص الذكاء الاصطناعي والعوامل المؤثرة فيه.

خصائص الذكاء البشري وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي

وتطرق المحاضر إلى خصائص الذكاء البشري وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي، ومنها القدرة على التطور والإبداع، ومواجهة المواقف الصعبة، إضافة إلى التعلم من الخبرات السابقة .

كما تطرق إلى سمات نظم الذكاء الاصطناعي، التي يمكن الاستفادة منها، كالقدرة على المعرفة الفوقية والقدرة على البحث عن الأهداف وكذلك التركيز على الحلول المقبولة.