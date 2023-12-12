إقبال كثيف من الناخبين على لجنة الوافدين في مدينة الإنتاج الإعلامي

حضرت أعداد كبيرة من الناخبين في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي، للإدلاء بأصواتهم.

وظهرت أعداد كبيرة في الساعة الأولى من فتح باب الاقتراع في اليوم الثالث الانتخابات الرئاسية؛ إذ حضر كل أطياف المجتمع شباب ورجال وسيدات وعمال، للمشاركة في الانتخابات والتعبير عن رأيها.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: المرشح عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية للمرشحين كالتالي: رمز «النجمة» للمرشح عبدالفتاح السيسي ، ورمز «الشمس» للمرشح فريد زهران، ورمز «النخلة» للمرشح عبد السند يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم عمر.