ابن شقيق العندليب: غلق بعض حفلات عبدالحليم حافظ عبر يوتيوب لأسباب قانونية

أعلن محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، غلق بعض الحفلات الخاصة بالعندليب المنشورة على قناة «مزيكا» عبر يوتيوب، والتي تعرضها تلك القناة دون وجه حق ولا سند قانوني أو تنازل منه شخصيًا، بحسب قوله، وخاصة أنه صاحب الحق في هذا الميراث، حيث يملك 77.5% من هذا الميراث.

وأشار ابن شقيق عبد الحليم حافظ، إلى أنه سوف يعقد غدًا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بمكتب المحامي ياسر قنطوش، لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة في هذه القضية.

وأوضح أنه سوف يحصل على حقوقه المسلوبة، وخاصة أنه لم يتقاض أي مقابل من هذا التراث الخاص بالفنان الراحل طوال المدة الماضية منذ رحيله.

واختتم شبانة البيان بأنه يهيب بجميع الشركات التي تعمل في المجال الفني بعدم التعامل على تراث الفنان الراحل إلا من خلاله وإلا سوف يضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على كافة حقوقه.