ما بين التأكيد والنفي.. لغز زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

ما بين التأكيد والنفي المستمر سيظل حقيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني لغزا لم يستطيع أحد التوصل إلى إجابة قاطعة هل بالفعل تزوج «العندليب» من «السندريلا»، وعادت الأزمة المتجددة على السطح مرة أخرى خلال الساعات الماضية.

بعد ما ظهرت جيهان عبد المنعم شقيقة سعاد حسني مع الإعلامية منى الشاذلي تتحدث عن زواج عبد الحليم وسعاد حسني لمدة تجاوزت 6 سنوات، وهو الأمر الذي نفاه محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل، في بيان صحفي، ووصف حديث شقيقة السندريلا بـ «الشائعات العارية من الصحة وغرضها التشهير»، وأكد التزامه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

سعاد حسني تتحدث عن زوجها من عبد الحليم حافظ في مذكراتها

لم تكن الأزمة حول زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني وليدة اليوم، بعد تعود إلى فترة قبل وفاتها، حيث كشفت تفاصيل الأمر في كتاب بعنوان «سعاد حسني: سندريلا تتكلم» للكاتب منير مطاوع، الصادر في عام 2002 بعد وفاتها بأشهر.

في تاريخ 3 أبريل 1960 وقع الزواج بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني وفقا لما روته للكاتب منير مطاوع، وكان الإعلامي وجدي الحكيم شاهدا على العقد الذي تم كتابته على يد مأذون وتم توثيقه في مشيخة الأزهر على يد شيخ الأزهر حسن مأمون في ذلك الوقت، وجاء الانفصال بعد قضاء 5 سنوات معا، فكانت ترغب سعاد حسني في أن يتحول زواجهما السري إلى زواج معلن، ولكن عبد الحليم رفض الأمر فكان يشعر بالخوف على حياته الفنية ونجوميته، وكانت إجابته لها: «أنا ما أقدرش أضحي بفني.. ما أقدرش».

مفيد فوزي يؤكد زواج عبد الحليم وسعاد حسني

وبخلاف السندريلا، هناك عدد من الأشخاص أكدوا زواج السندريلا والعندليب من أبرزهم الإعلامي الراحل مفيد فوزي، والذي أكد أنه كان متواجدا خلال عقد قران سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، والعقد كان شاهدا عليه كل من الإعلامي وجدي الحكيم والملحن كمال الطويل.