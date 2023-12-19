ماذا كان يفعل الرسول في وتر الليل؟.. أفضل 3 أدعية رددها ليلا

يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم، على الإكثار من العبادات وترديد الأدعية في التوقيت الخاص بوتر الليل، لما له من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم بماذا يدعو في وتر الليل.

حث مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، المسلمين، بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، في وتر الليل، إذ نشر «البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مستشهدًا بالحديث النبوي: عَنْ مَسْرُوقٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ أَوَّلَهُ، وَأَوْسَطَهُ، وَآخِرَهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ. جامع الترمذي.

دعاء وتر الليل

وهناك أكثر من صيغة يمكن ترديدها في وتر الليل، بحسب ما قال العلماء، إذ أنه يمكن للعبد الدعاء بما يأمل، كالتالي:

- اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.

اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ.

اللهم اهدِنا فيمَن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ماقضيت، ولك الشكر على ما أعطيت.