أمين عام «البحوث الإسلامية» يؤكد ضرورة استمرار دعم القضية الفلسطينية

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، على ضرورة استمرار دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه القضية هي القضية الأولى المتعلقة بعقول وقلوب العرب والمسلمين.

وقال عياد، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة، قضت على الأسطورة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدعي أن القضية الفلسطينية قد ماتت في قلوب المسلمين.

وأضاف أن البيانات التي صدرت عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، في هذا الشأن، تؤكد على الدور المنتظر من الأزهر الشريف في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن العدد الأخير من مجلة الأزهر الشريف، كان مخصصًا بالكامل للقضية الفلسطينية، من أجل تسليط الضوء عليها، وتعريف الناس بحقائقها.

من جانبه، أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني، أن الأزهر الشريف ينطلق في عمله من قول الله تعالى: "ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه الأزهر الشريف، يجب أن يكون منسجمًا مع الواقع وقضاياه.

وأكد عبد الغني أن قطاعات الأزهر جميعًا يدركون المهام التي شرفهم الله بها في دعم رسالة الإسلام، وإحياء القيم في المجتمع.