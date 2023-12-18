موعد آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني

بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي يمنح أصحاب المخالفات فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية.

وتعمل الحكومة حاليا، على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع.

وأشار قانون التصالح الجديد إلى أنه يجري التصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمراني حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، تحديدا الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي، وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.

الكتل القريبة

وأوضح القانون أن الكتل القريبة من الحيز يقصد بها المتمتعة بالمرافق الأساسية والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 15 أكتوبر الماضى بناء على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة.

اللائحة التنفيذية

وأشار قانون التصالح الجديد إلى أن اللائحة التنفيذية الجارى إعدادها حاليا تبين المستندات والشروط الأخرى اللازم توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.