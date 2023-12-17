مصادر تكشف موعد التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء

بعد انتهاء انتخابات الرئاسة وانتظار إعلان النتيجة رسميا، كشف مصدر حكومي عن أنّ رئيس الجمهورية يصدّق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، للعمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشكل سريع، وتطبيق قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء التي نص عليها القانون لإنهاء وتصفية ملف مخالفات البناء نهائيا، ووقف ظهور أي عشوائيات جديدة.

القضاء على مخالفات البناء

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الحكومة تستعد لتطبيق قانون التصالح من خلال اللجان المختصة ومن يعاونها، وتقديم مزيد من التسهيلات، علما بأنّ مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون بحجم أقل من 200 متر وارتفاعها لا يتعدى 3 أدوار، سيتم التصالح عليها بمجرد استكمال الأوراق المطلوبة، وبعدها تبدأ اللجنة الفنية المعاينة في أي وقت تيسيرا على المواطنين واختصارا للوقت.

تسهيلات في قانون التصالح

وأشار إلى أنّ أغلب مخالفات البناء التي رفضها قانون التصالح السابق تم إجازة التصالح عليها في القانون الجديد لمساعدة المواطنين في تقنين الوضع، والحصول على ترخيص والتعامل بشكل رسمي على العقارات.