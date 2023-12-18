بعد تصديق الرئيس السيسي.. 3 مخالفات بناء محظور التصالح فيها

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع.

وحدد قانون التصالح الجديد، المخالفات المحظورالتصالح بشأنها في المادة 3، وجاء فيها: يحظرالتصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من مخالفات البناء مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

مخالفات محظور التصالح فيها

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأرض الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 47 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».