بشرى سارة للحاصلين على أحكام قضائية بشأن مخالفات البناء

بعد أقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، من المقرر قيام الحكومة باعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع.

أحكام قضائية

وفيما يتعلق بموقف الحاصلين على أحكام قضائية بسبب مخالفات البناء، جاء في قانون التصالح الجديد 2023، أنه يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة في وقف نظر الدعاوى المتعلقة بمخالفة البناء، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم بحسب الأحوال.

قانون التصالح

وبحسب قانون التصالح الجديد، يعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي شهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها، وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.