كوريا الشمالية تكشف تفاصيل إطلاق صاروخ «هواسونج 18»: حلق أكثر من 73 دقيقة

أجرت كوريا الشمالية، أمس، تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز «هواسونج 18» يعمل بالوقود الصلب، وفق ما أعلنته السلطات في «بيونج يانج» فجر اليوم، مشيرة إلى حضور زعيم البلاد كيم جونج أون عملية الإطلاق.

وطار الصاروخ «هواسونج 18» يعمل بالوقود الصلب إلى مسافة 1.002.3 كيلومتر لمدة 4.415 ثانية «73 دقيقة و35 ثانية» على أقصى ارتفاع يبلغ 6.518.2 كيلومترا قبل سقوطه بدقة في المياه المستهدفة في أعالي البحار في البحر الشرقي «بحر اليابان»، وفق ما ذكره وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

زعيم كوريا الشمالية يدعو لإجراءات مضادة أقوى ضد الأعمال العدائية

وأعرب زعيم كوريا الشمالية، عن رضاه العميق عن عملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز «هواسونج 18» يعمل بالوقود الصلب، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مضادة أقوى ضد الأعمال العدائية.

وأضاف زعيم كوريا الشمالية، أنّ إطلاق «هواسونج 18» أظهر الخيار الذي ستتخذه «بيونج يانج» عندما تتخذ الولايات المتحدة قرارا خاطئا.

«هواسونج 18» كان سيطير لمسافة تزيد على 15 ألف كيلومتر

وفي وقت سابق، قال الخبراء إنّ صاروخ «هواسونج 18» كان سيطير لمسافة تزيد على 15 ألف كيلومتر، وهي كافية لضرب أي جزء من الولايات المتحدة، حال إطلاقه في مسار عادي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أنّ كيم جونج أون، أعرب عن ارتياحه الكبير لعملية الإطلاق، ووصفها بالعرض العملي للحالة الفعلية وموثوقية القدرات الضاربة الهائلة والردع النووي المطلق الذي تمتلكه قوات بلاده.

أوامر من اللجنة العسكرية المركزية لحزب «العمال» الكوري الشمالي

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، أنّ إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز «هواسونج 18» يعمل بالوقود الصلب، يمثل إنذارا قويا في ظل الوضع الذي يزداد توترا بشكل خطير، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أمرت اللجنة العسكرية المركزية لحزب «العمال» الكوري الشمالي الحاكم، باتخاذ إجراء تحذيري قوي ردا على الوضع السياسي المتفاقم والمتصاعد بشكل خطير.