كوريا الشمالية تبدأ عمليات التجسس عبر الأقمار الصناعية

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن المكتب المسؤول عن تشغيل القمر الصناعي العسكري التجسسي الكوري الشمالي «بدأ مهمته»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ونجحت كوريا الشمالية في وضع القمر الصناعي التجسسي «ماليجيونج-1» في مداره في 21 نوفمبر الماضي، بعد محاولتين فاشلتين.

وقالت كوريا الشمالية، إن عملية «التوجيه الدقيق» للقمر الصناعي جارية، وإنه سيبدأ مهمته الرسمية في الأول من ديسمبر.

وذكرت الوكالة أن «مكتب عمليات القمر الصناعي الاستطلاعي، في مركز التحكم العام في بيونج يانج التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا)، بدأ تنفيذ مهمته في الثاني من ديسمبر»، وأضافت أن المكتب سوف يقوم بمهامه كمنظمة استخباراتية عسكرية مستقلة.

وأضافت «بيونج يانج» أن المعلومات التي سيتم الحصول عليها من خلال المهمة، سيتم إبلاغها إلى «الإدارة التنفيذية الدائمة ذات الصلة، التابعة للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، وسيتم تقديمها إلى الوحدات الرئيسية التي تعتبر وحدات ردع الحرب بالدولة، ومكتب الاستطلاع العام التابع للجيش الشعبي الكوري».

كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزارة الدفاع في البلاد قولها إنها تعرب عن «توقعاتها بأن يتخذ الردع الحربي لكوريا الشمالية في وضع عسكري أكثر كمالًا».

وفي 21 نوفمبر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية القمر الصناعي «ماليجيونج-1» وهو نوع جديد من صاروخ «تشوليما-1» من موقع الإطلاق في دونج تشانج-ري، على الساحل الغربي للبلاد، ليمثل المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي هذا العام، بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس الماضيين.