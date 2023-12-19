بعد تهديدها حياة الملايين في العالم.. كيف تؤثر ظاهرة «النينيو» على الصيد؟

أضرارها تمتد إلى قطاع الصيد، فلم تترك ظاهرة «النينيو»، شيئا إلا وأثرت عليه، حيث هددت حياة ملايين البشر حول العالم، وقتلت نحو 120 شخصا في فيضانات كينيا، وحذرت الأمم المتحدة من تأثيرها على 1.2 مليون صومالي بنهاية 2023، كما حذرت منها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

أضرار ظاهرة «النينيو»

دولة بيرو الواقعة في أمريكا الجنوبية، ما يزال يعاني عشرات المئات من الصيادين ظروفا معيشية صعبة بسبب ظاهرة النينيو، التي تسببت لهم في كثير من المخاطر، فعاشوا عاما مليئا بالخسائر، وفق هيئة جرينيا أفالوس الحكومية للأرصاد الجوية الأمريكية، التي أكدت أن الصيادين تكبدوا خسائر بسبب الظاهرة.

ووفق «جرينيا أفالوس»، فإن «النينيو» ظاهرة مناخية طبيعية تعرف بـ«التذبذب الجنوبي»، تتسم بدفء سطح المياه في المحيط الهادي وشرقه وتحدث كل ما يتراوح بين 2 لـ7 أعوام، وتحدث تغيرا في أنماط الطقس التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي، منها قطاع صيد الأسماك.

ظاهرة «النينيو» تستمر لمدة 12 شهرا

وتستمر «النينيو» بين 9 لـ12 شهرا، وخلال حدوثها تم تعليق الصيد في بيرو هذا العام، ما تسبب في خسائر كبيرة للصيادين، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن الصياد لويس سيليس، إذ قال: «إن الصيد في البحر هذا العام تم تعليقه بسبب ارتفاع درجة حرارة البحر، وتأثرنا بشكل فعال».

مع استمرار ظاهرة النينو، حذر المركز الوطني للتقديرات والحد من مخاطر الكوارث في بيرو، حذر من أن مليوني ونصف المليون شخص سيتعرضون لخطر شديد في بداية 2024 نتيجة ظاهرة النينيو.

وأطلق علماء تحذيرات من تعرض نصف الكرة الشمالي إلى أقوى شتاء منذ ما يقرب عقد من الزمن بسبب ظاهرة «النينيو».