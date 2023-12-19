الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع الوطني بجمهورية اليونان

التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بنيكولاوس ديندياس وزير الدفاع الوطني بجمهورية اليونان، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا، وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات، والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكري بين الجانبين واستشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وأعرب وزير الدفاع اليوناني عن تقديره لجهود القوات المسلحة المصرية، مؤكدا في هذا الإطار حرص بلاده على تعزيز علاقات التنسيق والشراكة على المستوى العسكري والأمني بين البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليونانى والملحق العسكري لدولة اليونان بالقاهرة.