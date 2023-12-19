وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ مستشفى القنايات لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى القنايات

تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ، والذي تم التشغيل خلال عدة أشهر بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون و150 ألف جنيه، دعم من ميزانية المديرية.

الالتزام بخطوط السير الخاصة بمرضى الاستقبال

وأكد أهمية الالتزام بخطوط السير الخاصة بمرضى الاستقبال والعيادات الخارجية وقسم النساء والتوليد، كما أكد أهمية فرش الأسرة وتقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وقام بالمرور على مكتب قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا على أهمية وجود ملف إلكتروني للحالات المدرجة مصنفة وفقاً للتشخيص الطبي.

كما كلف مديرة إدارة نفقة الدولة بالمديرية بتحديث قاعدة البيانات للمرضى، والتأكد من وصول الخدمة وصرف العلاج بجميع مستشفيات المحافظة، كما تفقد قسم العناية المركزة للأمراض الباطنية، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وقام بمناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تدوين الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتقديم العلاج وفقاً للتشخيص الطبي والبروتوكولات المحددة لكل حالة، موجها بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

متابعة العمليات بقسم العمليات الجراحية الجديد

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم العمليات الجراحية الجديد، بالدور الثالث، والذي تم التشغيل التجريبي له منذ عدة أسابيع، بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، والذي يضم عدد 3 غرف عمليات كبرى، وقام بمتابعة إجراء لستة العمليات والتي تضم 8 جراحات منها 3 عمليات عظام، متفقدا قسم العناية المركزة للأطفال، والتي بها 8 حالات وتسع لعدد 9 أسرة.

ووجه بسرعة إصلاح الباب الخارجي للعناية وبجودة عالية، موجها بسرعة صيانة أي أجهزة معطلة، وعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، كما حرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مكلفاً مدير إدارة المستشفيات بتوفير طبيب أوعية دموية لمناظرة بعض الحالات يوم الخميس القادم أثناء إجراء الجلسة التالية لهم.

وفي نهاية الزيارة تفقد «مسعود» وحدة التعقيم، وقام بمعاينة عدة أماكن لوضع جهاز الأتوكلاف الجديد به، والذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان، بما يتناسب مع خطوط السير المحددة وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك في حضور مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، وفرق الجودة والسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، كما تأكد من توافر مخزون احتياطي من الآلات والأدوات المعقمة يكفي لأكثر من 3 أيام عمل.