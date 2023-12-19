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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وكيل لجنة الصحة بـ«الشيوخ» عن لقاء السيسي بالمرشحين: يثري التجربة السياسية

كتب:

حسام أبو غزالة
03:30 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
حسين خضير

حسين خضير

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرشحين في الانتخابات الرئاسية يثري التجربة السياسية في مصر، ويدفع بالعملية السياسية والديمقراطية للأمام.

التنوع في المشهد السياسي

وأوضح في تصريحات صحفية أن المرشحين اكتسبوا الكثير خلال خوضهم العملية الانتخابية، أهمها أنهم أصبحوا جزءا من عملية صناعة القرار، منوها بأن لقاء الرئيس بهم يؤكد الجو الديمقراطي في مصر، علاوة على تقدير الدولة لأدائهم السياسي وإنجاح المشهد خلال العملية الانتخابية، وعلى النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري.

مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات 

وشدد أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، ما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية، والتضافر وراء الوطن ووحدته في ظروف صعبة. 

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