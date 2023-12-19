المتر بـ50 جنيها.. «محلية النواب» تحدد موعد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (فيديو)

قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء كان هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري لإنهاء حالة الاحتقان لـ3 ملايين أسرة تعيش على أرض مصر.

الأسر كانت مهددة بالإزالة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الأسر كانت مهددة بالإزالة والمخالفات والسجن، موضحا أن القانون الجديد قدم الكثير من الحلول لمساعدة الملايين من الأسر.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

وأوضح وفيق، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر من وقت صدور القانون بـ6 شهور، مبينا أن هناك تسهيلات كثيرة في مخالفات التصالح، إذ يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات دون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعد 12%، موضحًا أنه لن يتم التصالح مع الجراجات التي تم تحوليها إلى محال تجارية، كذلك الأراضي المملوكة لوزارة الري، لافتا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في القانون الجديد من أجل دعم الأسر المصرية.