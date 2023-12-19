تيسيرات للمواطنين في قانون التصالح الجديد.. تعرف عليها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، من المقرر قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع.

التصالح على الأعمدة

وفيما يتعلق بحالات التصالح على أعمدة وحوائط وتنتظر صب السقف، أتاح قانون التصالح الجديد عدة تيسيرات للمواطنين للتصالح بشأن مخالفات البناء ومنها السماح بصب السقف لكل من تصالح على الأعمدة والحوائط على نفس المساحة، وتحديدا نصت المادة الثالثة من القانون على ذلك.

مخالفات البناء

أجاز القانون فى مخالفات البناء التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة حوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتى قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار دون أى رسوم بإضافة التصريح بإستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح .