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وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي ضرورة تكثيف نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة

كتب:

مريم جاد
06:58 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أكد وزير الخارجية سامح شكري لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، ضرورة العمل لضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع القاهرة لدعم واشنطن مشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الأمن بشأن غزة.

وبحث وزيرا الخارجية المصري والأمريكي، التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، والتأكيد على ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن.

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