خبير اقتصادي: إطلاق منصة «حافز» ينهي فجوة المعلومات لدى القطاع الخاص

قال الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إنَّ علاج فجوة المعلومات واستبيان القطاع الخاص أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص للاستفادة من خدمات شركاء التنمية، موضحاً أهمية توافر وإتاحة المعلومات لأي مستثمر مثل الاستثمارات التي يحتاجون تنفيذها على الأرض ومخاطر الاستثمار في القطاعات وما القطاعات التي تحتاج لتركيز ضخ استثمارات فيها.

أضاف «الكيلاني»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة نحتاج لمعرفة التحديات التي يقابلها المستثمر، وهل هي صعوبات تتعلق بالتشريعات أم الحوافز أم مسألة التمويل؟، والتمويل لـ استثمار مباشر أم تمويل مخاطر أم إنمائي أم تجاري؟

وتابع الخبير الاقتصادي: «إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني، يعد خطوة مهمة لتقليل الفجوة مع القطاع الخاص، ويسهم في عمل حلقة وصل بين القطاع الخاص في مصر بكل تنوعاته وآلياته وتحدياته، والربط مع شركاء التنمية في كل دول العالم».