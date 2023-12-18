وزيرة التعاون الدولي تناقش مع ممثلي القطاع الخاص أهمية منصة «حَافِز»

خلال فعاليات إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أدارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة نقاشية مع ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية، لرصد آرائهم حول المنصة الجديدة.

وتعتبر «حَافِز» أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، وتتيح كافة الخدمات المتاحة من شركاء التنمية سواء خدمات مالية أو غير مالية لمختلف شركات القطاع الخاص.

وأشاد المشاركون في الجلسة بأهمية المنصة، مؤكّدين أنها خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتوفير الدعم المالي والفني اللازم للشركات المصرية من مختلف الأحجام والقطاعات، كما أعربوا عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية لاستفادة أكبر من الخدمات المتاحة من خلال المنصة.

وفي ختام الجلسة، أكّدت وزيرة التعاون الدولي أنَّ منصة «حَافِز» تمثل أداة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.