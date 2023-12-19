البيت الأبيض: يوجد 8 أمريكيين محتجزين في غزة ونعمل على إطلاق سراحهم
كتب:
منى صلاح
09:44 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
البيت الأبيض
أعلن البيت الأبيض أنَّه يوجد 8 أمريكيين محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وجار العمل على إطلاق سراحهم، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
وتابعت القناة: «البيت الأبيض أعرب عن أمله في التمكن من إضافة دول وقدرات أخرى إلى قوة البحر الأحمر لحماية التجارة العالمية».
وأكد البيت الأبيض أنَّ الهجمات على السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، والولايات المتحدة وحلفاؤها سيفعلون ما يتعين عليهم فعله لحماية السفن في البحر الأحمر.