ظاهرة جوية تضرب المحافظات بعد قليل لمدة 5 ساعات.. احذرها

تضرب ظاهرة جوية، بعد قليل، عددا من المحافظات، تتمثل في الشبورة المائية وهي التي تستمر لمدة 5 ساعات وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، ما تعني أنها تؤثر على حركة القيادة والانتقال من محافظة إلى أخرى.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن تلك الظاهرة الجوية التي تضرب محافظات مصر والمتمثلة في الشبورة المائية من حيث موعدها وأماكنها ومدى تأثيرها بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وذلك تحذيرا للمواطنين.

موعد الشبورة المائية

تبدأ في حدود الرابعة فجرا وتستمر لمدة 5 ساعات أي تنتهي على خدود التاسعة صباحا ومعها تبدأ حركة السير على أفضل ما يكون.

تأثير الشبورة المائية

تؤثر الشبورة المائية على حركة الانتقال من وإلى 9 محافظات حيث تصل لحد الضباب والتي معها تنخفض مستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية تماما على بعض الطرق بالتحديد من الساحل الشمالي مرورا إلى القاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.

محافظات تتأثر بظاهرة الشبورة المائية

والمحافظات التي تتأثر بتلك الشبورة المائية على طرقها السريعة هي:

- القاهرة الكبرى

- وسط سيناء

- بني سويف

- المنيا

- الفيوم

- بورسعيد

- السويس

- الإسماعيلية

- الإسكندرية

- البحيرة