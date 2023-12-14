تحذيرات من الشبورة المائية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من حدوث شبورة مائية والتي قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض المناطق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وبخاصة على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس في المحافظات اليوم الخميس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم الخميس، يسود طقس لطيف نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم الخميس

درجات الحرارة في محافظة القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة: الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كفر الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الدقهلية: الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة بورسعيد :الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة الاسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في محافظة السويس: الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة مطروح الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في محافظة الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة بنى سويف: الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة المنيا: الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة أسيوط: الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة في محافظة سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في محافظة قنا الصغرى: 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في محافظة الأقصر: الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في محافظة أسوان: الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة في محافظة الوادى الجديد: الصغرى 09 والعظمى 26