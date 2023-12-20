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وزيران بريطانيان يتوجهان إلى مصر والأردن هذا الأسبوع لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
03:51 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، لورد طارق أحمد، يتوجهان إلى الأردن ومصر، هذا الأسبوع للدفع من أجل وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وفي نفس السياق، نقلت القناة في نبأ آخر عن الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، أن هناك حاجة ماسة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق لتوصيل المساعدات. 

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