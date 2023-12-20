«الصحة العالمية» تحذر: مخاطر وباء كبير وحالة جوع حقيقية في غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وضع المنظومة الصحية في غزة «يزداد سوءاً»

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم «الصحة العالمية»، مارغريت هاريس، في تصريحات أدلت بها.

وقالت هاريس، إن وضع المنظومة الصحية في غزة «يزداد سوءاً»، وأن هناك «مخاطر من وباء كبير» دون أن تحدد نوعه، مؤكدة وجود أدلة ومؤشرات على ذلك.

مخاطر كبيرة تتنشر في غزة

وأشارت إلى نزوح قرابة مليون طفل في غزة، محذرة من وجود «مخاطر كبيرة» بشأن انتشار الأمراض بينهم.

وعبرت عن قلق المنظمة من تعرض الأطفال على وجه الخصوص، للوباء.

حالة جوع حقيقة

هاريس أوضحت أن الأجواء باردة وممطرة في غزة، مردفة: «نرى بأن هناك حالة جوع حقيقية، و90 بالمئة من الناس لا يملكون الطعام أو لا يعلمون من أين يحصلون على الطعام الكافي».

ونوهت إلى عدم تمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم خدمات الإسعاف في شمالي غزة، وبالتالي عدم قدرتها على مداواة المصابين.

وأفادت بأن 8 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم حالياً خدماتها بشكل جزئي، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبات في إيصال المستلزمات الطبية إلى هذه المشافي.

وأكدت هاريس، على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.