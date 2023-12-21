حظك اليوم برج الثور الخميس 21-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعتبر مولود برج الثور من الشخصيات المتسلطة أحيانا، وذلك بسبب ارتباطهم بالعالم المادي والتفكير العقلاني تقريبا، ولذا يعرف عنهم أنهم يحبون امتلاك الأشياء والأشخاص المقربين منهم، وكثير ما يعرف عن رجل الثور أنه غير ناضج فكريا وعاطفيا بما فيه الكفاية ولذلك كثيرا ما يتصرف بتسلط، وكثيرا ما يساء فهمه.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الثور، يجب ألا تهتم بمن يحاولون التقليل من أدائك في عملك أو من شأنك، واحرص على تحقيق ذاتك حتى تصل للنجاح وتتفوق في عملك، وتحقق المكانة المهنية التى تسعى إليها، كما تنصحك بالحرص على أموالك ولا داعي للتبذير اليوم، وفكر جيد قبل اتخاذ أى قرارات مالية، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك اليوم مولود برج الثور، بضرورة أن تحافظ على علاقتك ببمن تحب او شريك حياتك ، ويجب أن تبتعد عن الشكوك أو الوساوس التى يحاول أن يثيرها بعض المقربين منك، وعليك التفكير جيد قبل اتخاذ أي قرار، ولا داعي للتسرع، وفق حظك اليوم.