«العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» تفتتح مركز خدمة عملاء جديدا

افتتحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD مركز خدمة عملاء متطورًا يقدم خدماته إلى المستثمرين والمطورين والعملاء على حد سواء، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، وأن يكون حلقة الوصل بين المطورين والعملاء وبين مقدمي الخدمة من الموظفين المعنيين بذلك من مختلف القطاعات بطريقة مباشرة، إضافة إلى مساعدة المطور أو العميل بأسلوب مهني في وقت قصير، سواء في الرد على استفساراتهم أو استلام الطلبات المقدمة بمختلف الإدارات.

وفي هذا السياق، صرح المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: «تم تزويد المركز بأحدث التقنيات والوسائل التي تساعد على تسهيل التواصل وتقديم الخدمات بجودة عالية، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية»، مشيرًا إلى إنشاء هذا المركز في إطار حرص الشركة على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين والمواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

المركز يخدم عددًا كبيرًا من القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأَضاف «عباس»، أن هذا المركز يخدم عددًا كبيرًا من القطاعات التي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تواجد الموظفين المختصين من القطاعات المختلفة العاملة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كالقطاع الهندسي، والقطاع العقاري، وقطاع التكنولوجية، بالإضافة إلى قطاع التنفيذ وباقي القطاعات بالشركة، مؤكدًا أن هذا المركز سيكون له مرود إيجابي كما يساهم خلال الفترة القادمة في توفير الوقت والجهد وتيسير الإجراءات وسرعة تلبية الطلبات والاحتياجات المختلفة للمتعاملين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تسهيل الحصول على الخدمات المختلفة.

جدير بالذكر أن العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتوفر جودة الحياة لقاطنيها.