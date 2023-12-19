وزير العدل يلتقي مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف في العاصمة الإدارية

التقى اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان وزير العدل، مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف، برئاسة المستشارمحمد عصمت رئيس النادي والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الحي الحكومي ومقر وزارة العدل به، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة.

فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية

وفي مستهل الزيارة جرى عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل الرقمي بها، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد لمبنى الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف، الشكر والامتنان لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له من طفرة تقنية في سير عمل الوزارة لا سيما في مجالي الأرشفة الإلكترونية وتأمين الوثائق، بما يحمي الوثائق من الفقد والتزوير.

الوزير يؤكد اهتمام الدولة بالقضاء وشؤونه

وفي كلمته، أكد وزير العدل، اهتمام الدولة بالقضاء وشؤونه اهتماما غير مسبوق كما أشاد بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم، مؤكداً أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولاً لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن خاصة في ظل الرعاية الكاملة التي تحظى بها منظومة العدالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.