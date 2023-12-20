وزير الخارجية الروسي: العنف في غزة غير مسبوق مع مقتل آلاف النساء والأطفال

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن العنف في غزة غير مسبوق مع مقتل آلاف النساء والأطفال، وأن هناك قوى خارجية ترغب في تصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «لافروف»، خلال كلمته في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي، أن عدم حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف بالمنطقة، ويجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، وأنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى سكان قطاع غزة.