رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الخارجية الروسي: العنف في غزة غير مسبوق مع مقتل آلاف النساء والأطفال

كتب:

هانى حسن
01:18 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن العنف في غزة غير مسبوق مع مقتل آلاف النساء والأطفال، وأن هناك قوى خارجية ترغب في تصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «لافروف»، خلال كلمته في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي، أن عدم حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف بالمنطقة، ويجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، وأنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى سكان قطاع غزة.

 

اقرأ المزيد:

لافروف: العالم العربي الإسلامي أصبح قوة موحدة في وجه صراع الشرق الأوسط

لافروف: مصر أصبحت لاعبا عالميا.. وقدراتها تمتد إلى ما بعد الشرق الأوسط وأفريقيا

لافروف وشكري يبحثان ترتيبات خروج الرعايا الروس من غزة عبر معبر رفح

«القاهرة الإخبارية»: لافروف يستبعد مفاوضات حول إقامة الدولتين
بقلم هانى حسن