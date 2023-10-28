«القاهرة الإخبارية»: لافروف يستبعد مفاوضات حول إقامة الدولتين

قال وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، إنَّ الوصول إلى المفاوضات المباشرة بشأن إقامة الدولتين أصبح الآن أمرا بعيد المنال، وفقاً لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «لافروف»، أنَّ روسيا تحافظ على اتصالاتها الكاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما يرسل إشارات حول ضرورة البحث عن حل سلمي.

وأكد الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي، الآنَّ تدمير قطاع غزة وطرد مليوني نسمة من القطاع سيخلق كارثة لعقود عديدة.