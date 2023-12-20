استيفاء اشتراطات اعتماد مستشفى الصدر بالشرقية ضمن منظومة التأمين الصحي

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال الفرق المشكلة من الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية ومستشفى الصدر بالزقازيق، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة باعتماد مستشفى الأمراض الصدرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

استيفاء اشتراطات اعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين

وأكد وكيل وزارة الصحة، استيفاء جزء كبير من الاشتراطات المحددة للاعتماد، كما اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وعدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات والعناية المركزة، مؤكداً على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى،ط.

كما تفقد وكيل الوزارة مطبخ مستشفى الصدر، لمعاينته على الطبيعة، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، موجهاً بسرعة استكمال كافة المعايير الخاصة به للاعتماد.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

كما عقد الدكتور هشام مسعود وأعضاء لجنة قطاع الطب العلاجي بالوزارة، في حضور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، اجتماعات متعددة مع الفرق المشكلة، للوقوف على نسب الإنجاز لاستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، وما تم بشأن الخطة التنفيذية لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على تحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات، والتى تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة، والتي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض، والعمل على استدامتھا، وكذلك تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية، على نظام الجودة بناءً على معايير GAHAR التى تساعد في تحدید مجالات التحسین في الممارسات الإكلینیكیة ومجالات العمل، إضافة إلى تحسين سلامة المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة.