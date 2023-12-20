9 نصائح من «الصحة العالمية» للتعامل مع متحور كورونا الجديد.. «خليك في البيت»

أصدرَت منظمة الصحة العالمية، تقريرًا بشان اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد الذي قد ينتج عن متحور كورونا الجديد «JN.1»، والتي صنفته المنظمة بأنه متحوّرٌ منفصلٌ مثيرٌ للاهتمام ناتج عن السلالة الأم «BA.2.86».

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وشمل تقرير منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح، جاءت على النحو التالي:

- ارتدِ كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

- احرص على تحسين التهوية.

- احرص على الآداب التنفسية، أي تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

- واظب على تنظيف يديك.

- احرص على متابعة التطعيمات ضد كوفيد-19 والإنفلونزا، لا سيّما إذا كنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد.

- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

- احرص على الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بكوفيد-19 أو بالإنفلونزا.

وتنصح منظمة الصحة العالمية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بما يلي:

- تعميم ارتداء الكمامات في المرافق الصحية، وكذلك ارتداء الكمامات المناسبة وأقنعة التنفس وغيرها من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للمرضى المصابين بعدوى «كوفيد -19» المشتبه فيها والمؤكدة.

- تحسين التهوية في المرافق الصحية.

وتابعت المنظمة العامية: «كان هذا المتحور قد صُنِّفَ سابقًا على أنه متحورٌ مثيرٌ للاهتمام بوصفه جزءًا من السلالات الفرعية BA.2.86، واستنادًا إلى البيّنات المتاحة، يشير التقييم إلى أن الخطر الإضافي الذي يشكله متحور JN.1 على الصحة العامة العالمية خطرٌ منخفض».

متحور كورونا الجديد مثير للاهتمام

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد متحور JN.1 من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تواصل رصد البيّنات، وستُحدِّث تقييم مخاطر متحور JN.1 حسب الاقتضاء، ولا تزال اللقاحات الحالية تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور JN.1 وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا-سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وأوضحت المنظمة مرض كوفيد-19 ليس هو المرض التنفسي الوحيد المنتشر، مشيرة الى انتشار الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراضٌ آخذةٌ في الانتشار.