الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع هولندا.. (فيديو)

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير دفاع دولة هولندا كايسا أولونجرن، والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، كما جرت مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

عبرت وزير دفاع هولندا، عن تقديرها لدور القوات المسلحة المصرية في صون الاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والملحق العسكري الهولندي في القاهرة.