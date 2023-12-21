قصة معبد حورس في أسوان.. اعرف أسعار التذاكر ومواعيد الدخول

يعتبر معبد إدفو القديم، الذي بُني خلال العصر البطلمي، من أبرز المعالم الأثرية ويقع على ضفاف النيل في مدينة إدفو بمحافظة أسوان مكتملًا، رغم مرور آلاف السنين على بنائه، إلا أنه لا يزال يحتفظ بالعديد من الأسرار وراء جدرانه الشاهقة.

ويؤكد الباحث الأثري محمود حماد أن معبد إدفو يعتبر واحدًا من المعابد العتيقة عبر التاريخ، وبُني في العصر البطلمي لعبادة إله حورس، الذي كان له مكانة بارزة في الأساطير المصرية القديمة.

وأضاف «حماد» في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك عددًا من الحفريات الأثرية الحديثة، كشفت أن بناء المعبد استغرق 180 عامًا، مع فترات من التوقف في العمل لتكريس المعبد لإله الشمس «حور بحدتي»، الذي كان يُعتبر رمزًا له في الثقافة المصرية القديمة.

ويُعد هذا المعبد، الواقع في مدينة إدفو بمحافظة أسوان، أحد أبرز المعالم الأثرية في مصر، وما زال يحافظ على حالته بشكل جيد نسبيًا مقارنة بالمعابد الأخرى.

ويشير الباحث الأثري إلى أن جدران المعبد تحكي قصة صراع بين الإله حورس والألهة ست، حيث كانت مدينة إدفو آخر نقطة حراسة على الحدود الفرعونية مع النوبة، وعاصمة للإقليم الثاني من أقاليم الصعيد.

وتشتهر المدينة عبر العصور بمعبدها الضخم الذي يزينه النقوش الجميلة التي تحكي قصة صراع إله الشمس حورس مع خصمه ست، الإله الشرير، كما تروي تفاصيل معركة أسطورية دارت بينهما.

وتنشر الوطن أسعار تذاكر ومواعيد دخول معبد فو وفقا لما حددته وزارة السياحة والآثار.

- 40 جنيها للمصريين من غير الطلاب.

- 20 جنيها للطلاب والطالبات المصريين.

- 180 جنيها للزائرين الأجانب.

- 90 جنيها للطلاب والطالبات الأجانب.

- مواعيد دخول المعبد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء.