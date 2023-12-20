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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أردوغان يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

كتب:

محمد أبو عمرة
07:26 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال شهد توجيه الرئيس التركي التهنئة للرئيس، على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وثمن الرئيس هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان.

كما تناول الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، وخاصةً جهود وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الانسانية في قطاع غزة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.