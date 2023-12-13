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انتخابات المصريين بالداخل

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكونغولي

كتب:

محمد أبو عمرة
12:21 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية «فيليكس تشيسيكيدي».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون، وأكدا الرغبة المشتركة في توسيعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين.

كما أكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية، بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.