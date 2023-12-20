«الإقليمي للطاقة المتجددة»: نستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره

قال المهندس حسن أمين عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إنه بعد التوقيع مباشرة على اتفاقية الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، سيتم البدء بعمل الدراسات في الموقع.

انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء

وأضاف «أمين» في حوار عير تطبيق «زووم» ببرنامج «اليوم»، على شاشة «dmc»، أن أهمية المشروع ترجع إلى كونه من المشروعات الإنتاجية، التي تنتج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ومن المتوقع أن ينتج عنها عائد للدولة.

نستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج

وأردف عضو اللجنة التنفيدية بالمركز الاقليمي للطاقة المتجددة، أن الدولة ممثلة في الصندوق السيادي المصري شريكة بالمشروع، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لافتا إلى أن الدولة المصرية، تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج.