جامعة قناة السويس: نستهدف الأماكن الأولى بالرعاية من خلال قوافل طبية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن القوافل الطبية التي توجهها الجامعة تستهدف بها الأماكن الاكثر احتياجا في القرى والعزب البعيدة عن مدينة الإسماعيلية، للكشف عليهم وإحالة الحالات التي تحتاج لرعاية أكثر تخصصية الي المستشفيات المختلفة.

واضاف الدكتور ناصر مندور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القوافل تتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، باعتبارها المشروع القومي لتطوير القرى المصرية والمبادرة الرئاسية الأكبر التي تستهدف القري الأولي بالرعاية.

«مندور»: قوافلنا لم تنقطع لخدمة المجتمع

وقال «مندور»، إن قوافل جامعة قناة السويس لم تنقطع بشكل أسبوعي وانطلقت في عدة محافظات تابعة لإقليم قناة السويس، كمحالظة شمال سيناء وجنوب سيناء الي جانب محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس في محافظات القناة.

واضاف «نستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بهدف تقديم الرعاية العلاجية المجانية لأهالي القرى، ورفع مستوى الصحة العامة، ومستوى الوعي الأسري، والسلوكي، وتنمية المعارف والمهارات الزراعية والبيطرية، بما يعود بالنفع على الأسرة».

وأشار إلى أن القوافل تشهد العديد من الندوات المختلفة التي تعمل علي رفع وعي المواطنين لتحقيق لها التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم ورفع مستوى معيشة الأفراد في قرى الريف المصري، الي جانب ندوات التوعية السلوكية التي يقدمها خبراء كلية التربية، والإرشاد الزراعي.