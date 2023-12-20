عبد السند يمامة لـ«الوطن»: لم نمنع أحدا من دخول الحزب ولن أترشح لرئاسة «الوفد»

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد» والمرشح الرئاسي السابق، إن الهيئة العليا لحزب «الوفد» ستجتمع السبت المقبل، لمناقشة ما تعرض له الحزب من هجوم ممن لم يقدموا له شيئا في الفترة الماضية أو ما قبلها، مؤكدا أنه لم يقرر منع أحد من دخول الحزب.

«يمامة»: المحتجون جنود تخلفوا عن المعركة

أوضح «يمامة»، لـ«الوطن»، أنه كلف بتشكيل لجان جديدة عن طريق الانتخابات الحزبية، وستنتهي خلال 6 أشهر على الأكثر، مؤكدا أن الشرعية هي «رقم واحد» في المعادلة السياسية، وكل من وقف في احتجاجات هذه الأيام لم يقدم شيئا للحزب منذ أكثر من عامين، لا في الحملة الانتخابية ولا فيما قبلها، بل ويعتبرهم الجنود الذين تخلفوا عن المعركة.

رئيس حزب «الوفد» يؤكد عدم نيته في الترشح لولاية جديدة

أكد رئيس حزب «الوفد» عدم نيته في الترشح لولاية جديدة، مع استمراره في ولايته الحالية حفاظا على مصلحة واستقرار الحزب.

شدد رئيس «الوفد» على أن مصلحة الوطن أهم، وأن ما يحدث في الحزب من مشكلات موجودة في كل الأحزاب للأسف، مطالبا بتنحية الخلافات جانبا والانشغال بمصلحة البلد والعمل من أجلها معا: «الصراع على الكراسي يهدم ولا يبنس، وأنصح أن يكون الهدف هو البناء والتنمية والمشاركة من أجلهما، ويعمل كل في مجاله، ويقدم كل ما لديه من تخطيط وأفكار ومقترحات، فكل الصراعات الحالية تنظر للهدف القصير وهو الكرسي وهو أمر غير صحيح فالهدف الأعظم هو الوطن».