نائبة عن التنسيقية تتقدم بتعديلات على قانون نقابة التكنولوجيين: تغيير المسمى

تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، وذلك بعد بحذف «الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي»، و إضافة تعريف التكنولوجي الذي سقط سهوا من الجدول، والذي يعرف التكنولوجي بأنه من يمارس نشاطا تكنولوجيا في المادة الأولي من القانون، وتضمن الاقتراح تعديل مسمى نقابة التكنولوجيين إلى نقابة المهن التكنولوجية.

أضافت النائبة أميرة العادلي، في التعديل المقترح: «وذلك لأن النشاط التكنولوجي به العديد من التخصصات في علوم الحاسب والبرمجة وغيرها من التخصصات الأخرى، إضافة إلى أن تعديل المسمى سيكون حافزا لعدد ضخم ممن يعملون في هذا القطاع بالانضمام للنقابة لأنها تخاطبهم».

وقالت النائبة أميرة العادلي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: «هذا المسمى لا يعني تغيير التعريف، بل الإبقاء عليه كما هو، والتوسع في أصحاب التخصصات في المجال ومخاطبة هذا القطاع المهم والتفرقة بين ما هو أكاديمي وما هو مهني».