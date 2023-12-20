«الوفد»: الدعوة للحوار الوطني جاءت في توقيت مناسب.. وهدفها تحقيق النهضة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي السابق، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستمرار الحوار الوطني جاءت في توقيت مناسب، ومطلوب استمرار حالة الحوار الإيجابي الذي يسهم في التفكير في حلول للمشكلات، التي تواجه الدولة المصرية بشكل تشاركي ومجتمعي.

الحوار الوطني

وأوضح يمامة في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ليس هيئة، وإنما هو دعوة سياسية ويشارك بها الجميع من أجل تحقيق نهضة المجتمع وتطلعات الشعب المصري والوصول لأفضل مستوى من المعيشة، لافتا إلى أن الشعب المصري بمختلف فئاته يقدر دعوة الرئيس السيسي، وقد استجابوا لها في الدعوة الأولى للحوار الوطني في جلساته الأولى، وشارك عدد كبير كل بتخصصه ومجاله.

التحديات الجديدة

وأكد رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق، أن جلسات الحوار الوطني المقبلة ستشهد مناقشة مزيدا من القضايا والتحديات الجديدة التي نحن بصددها على المستوى المحلي والدولي، لافتا إلى أن مصر لديها كوادر سياسية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وبإذن الله ستحدث فارقا واضحا خلال الفترة المقبلة.