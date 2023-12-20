حزب المصريين: الرئيس السيسي حريص على إثراء الحياة السياسية بدعوته للحوار الوطني

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن حرص الرئيس السيسي على استمرار الحوار الوطني والإعلان عنه في أول كلمة له بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، يؤكد أهميته في إثراء الحياة السياسية إحداث حالة من الزخم السياسي في مصر؛ لا سيما بعد المشهد المشرف والحضاري الذي أنتجته الانتخابات الرئاسية.

الأفكار النابعة من الثقافات المختلفة

وأضاف «أبو العطا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على إفراز الكثير من الأفكار النابعة من الثقافات المختلفة بشأن العديد من القضايا والملفات التي تهم الدولة المصرية وتدعم جهود بناء الجمهورية الجديدة من خلال الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار الوطني ساهم بدوره في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والتقارب بين وجهات النظر تحت شعار مساحات مشتركة تهدف جميعها لترسيخ التعاون المشترك في البناء والتنمية وخدمة الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار والإنجازات في جميع الجوانب المختلفة يُعد من أهم مكتسبات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني حقق بشكل كبير توازنًا سياسيًا بين المؤيد والمعارض، وطرح بدائل ومقترحات عن القضايا المثارة، من خلال تفاعل مفهوم قبول الرأي والرأي الآخر في كل الموضوعات العامة، التي تهم المواطن المصري الذي يستحق الأفضل دائمًا.

الشباب المصري

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة على استمرار الحوار الوطني برعايته الشخصية أبرز رسالة على أن الجمهورية الجديدة قائمة على الحوار والنقاش واختلاف الرأي تحت مظلة وطنية شاملة، موضحًا أن لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين الثلاثة وتقديره لأدائهم السياسي في العملية الانتخابية يُعزز بشكل مباشر من مبادئ الديمقراطية المصرية، ويرسم الطريق أمام الشباب المصري للأمل والطموح في مستقبل أفضل.

وأكد أن فتح الحوار الوطني أمام شتى أطياف المجتمع؛ لا سيما في ظل وجود تحديات خطيرة على المستوى الداخلي والخارجي يبرهن على قدرة الدولة، وكذلك تبني شبابها وتأهيلهم للقيادة والاستمرار في مشروعات التنمية وتطوير البنى التحتية في ظل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يؤكد أن مصر لديها تخطيط قائم على الوعي والإلمام بما يحدث متسلحًا بالعلم والمعرفة.