24 مرشحا في اليوم الرابع لتلقي طلبات التقدم لانتخابات الأطباء البيطريين

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن تسلم لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات بالنقابة أمس، أوراق ترشح 24 مرشحاً على إجمالي المقاعد المطروحة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وأفادت اللجنة بأنها تسلمت 24 طلب ترشح تشمل 2 على مقعد النقيب العام، و2 لمجلس النقابة العامة فوق السن، ومرشح واحد عن قطاع وسط الدلتا، و6 مرشحين على رئاسة النقابات الفرعية و13 مرشحاً عن عضوية النقابات الفرعية، بذلك يكون إجمالى عدد المتقدمين فى الأيام الأربعة 64 مرشحاً.

كما ناشدت اللجنة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح فى الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الزملاء، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتى.

مواعيد تلقى طلبات الترشح

وأكدت اللجنة استمرار تلقى طلبات الترشح على مدار 10 أيام منذ فتح الباب في يوم 17 ديسمبر وحتى يوم 27 ديسمبر بما فيهم يوم الجمعة والسبت ولا توجد أي أجازة في اللجنة خلال تلك المدة، ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح وإعلان أسماء الكشوف الأولية للمرشحين ثم إعلان جدول مواعيد العملية الإنتخابية.

جدير بالذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقعد النقيب العام و12 عصرا من أعضاء مجلس النقابة العامة والقطاعات، وكذلك في النقابات الفرعية.