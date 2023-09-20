نقابة الأطباء البيطريين: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة الوطنية

أكد الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أن قرار تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024 جاء لاستمرار استقرار الدولة، والمكتسبات التي تحققها المشروعات التنموية التي نحتاجها تحت قيادة الرئيس، خاصة في مجالي الأمن الحيواني والاستزراع السمكي.

انتخابات الرئاسة 2024

وتابع خالد سليم خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: «الرئيس السيسي دائما ما يدعم المشروعات الوطنية، في مجال الإنتاج الحيواني وتجميع الألبان والبتلو ودعم صغار المزارعين، بالتزامن مع زيادة معدلات إنتاج اللحوم وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وتأثير العملة الصعبة».

مصر الأولى عالميا في إنتاج البلطي

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين أن مصر أصبحت في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج البلطي، والأول إفريقيا في الاستزراع السمكي، كل هذه النتائج الإيجابية جعلتنا نتخذ قرار دعم الرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية الوطنية.