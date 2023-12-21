«الخارجية الفلسطينية»: إطلاق سراح قتلة الأسير ثائر أبو عصب تكشف «فاشية إسرائيل»

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت أنّ إطلاق سراح قتلة الأسير ثائر أبو عصب يعكس حجم الفاشية والعنصرية لدى الاحتلال.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أعلنت في بيان لها «اغتيال الأسير ثائر أبو عصب بسجن النقب الصحراوي ليكون الأسير السادس الذي يغتاله الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر».

وأضافت الهيئة فى البيان، أنّ ما يجري بحق أسرانا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، يعكس قرار الاحتلال بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقهم، من خلال جملة من الجرائم الممنهجة، ومنها عمليات التعذيب والتنكيل التي ينفذها على مدار الوقت بحقهم، وهذا ما تعكسه الشهادات التي تمكنا من الحصول عليها على مدار الفترة الماضية، والتي تتضمن معلومات مروعة، منها ما تشير إلى إصابة المئات من الأسرى بإصابات مختلفة جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل، التي تنفذها قوات القمع، وبمشاركة وحدات خاصة من جيش الاحتلال».