«الخارجية الفلسطينية» تدين اقتحام وزير المالية الإسرائيلي للضفة الغربية

أصدرت وزارة وزارة الخارجية الفلسطينية، بيانا اليوم الاثنين، تدين فيه بـ«أشد العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش للضفة الغربية المحتلة وأراضي المواطنين التي أقيمت عليها مستوطنة بسجوت بالقرب من البيرة».

الاقتحام عدوان جديد على الشعب الفلسطيني

ورأت الخارجية الفلسطينية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن الاقتحام الذي تم يعد عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني ويفضح أطماع ائتلاف رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو اليميني المتطرف في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في ظل مصادرة الأراضي والتنكيل بالمواطنين، معتبرة هذا التصرف بمثابة تشجيع للمستوطنين المسلحين لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين.

مطالبة بوقف الحرب

واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة إسرائيل لوقفها حربها المقتوحة على الشعب الفلسطيني التي تدخل يومها الـ 73 دون هوادة.